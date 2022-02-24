В УЕФА заявили, что матч «Зенита» с «Бетисом» в Лиге Европы пройдёт по расписанию
Поделиться
В УЕФА заявили, что все еврокубковые матчи сегодняшнего дня пройдут по расписанию, сообщает «РИА Новости».
Напомним, сегодня, 24 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» встретится с «Бетисом». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
Ранее стало известно, что после развития ситуации между Россией и Украиной за последние 24 часа президент УЕФА решил созвать внеочередное заседание Исполнительного комитета. Оно состоится завтра, 25 февраля. Представители организации соберутся, чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения. Следующее сообщение будет сделано после заседания Исполнительного комитета УЕФА.
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
16:07
-
16:00
-
15:37
-
15:35
-
15:09
-
14:53
-
14:51
-
14:47
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:21
-
13:03
-
12:50
-
12:32
-
12:32
-
12:10
-
11:54
-
11:40
-
11:30
-
11:00
-
10:59
-
10:56
-
10:49
-
10:43
-
10:33
-
10:30
-
10:14
-
10:10
-
10:03
-
10:00
-
09:49
Партнерский контент