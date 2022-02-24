В УЕФА заявили, что матч «Зенита» с «Бетисом» в Лиге Европы пройдёт по расписанию

В УЕФА заявили, что все еврокубковые матчи сегодняшнего дня пройдут по расписанию, сообщает «РИА Новости».



Напомним, сегодня, 24 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» встретится с «Бетисом». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.



Ранее стало известно, что после развития ситуации между Россией и Украиной за последние 24 часа президент УЕФА решил созвать внеочередное заседание Исполнительного комитета. Оно состоится завтра, 25 февраля. Представители организации соберутся, чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения. Следующее сообщение будет сделано после заседания Исполнительного комитета УЕФА.

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