Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В УЕФА заявили, что матч «Зенита» с «Бетисом» в Лиге Европы пройдёт по расписанию

В УЕФА заявили, что матч «Зенита» с «Бетисом» в Лиге Европы пройдёт по расписанию
Комментарии

В УЕФА заявили, что все еврокубковые матчи сегодняшнего дня пройдут по расписанию, сообщает «РИА Новости».

Напомним, сегодня, 24 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» встретится с «Бетисом». Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Ранее стало известно, что после развития ситуации между Россией и Украиной за последние 24 часа президент УЕФА решил созвать внеочередное заседание Исполнительного комитета. Оно состоится завтра, 25 февраля. Представители организации соберутся, чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые решения. Следующее сообщение будет сделано после заседания Исполнительного комитета УЕФА.

Новость по теме
УЕФА собирает экстренное заседание Исполкома по ситуации с Россией и Украиной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022