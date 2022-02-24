Адамов: пропустив пост, должен накормить бедную семью. Я отправил деньги нуждающимся

22-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Арсен Адамов, перешедший из «Урала» в зимнее трансферное окно, рассказал о соблюдении поста в Рамадан.

«Соблюдать пост в Рамадан — непросто для футболиста. Конечно, это трудно, когда идут тренировки и матчи, но так надо. В этот месяц не можешь есть с четырёх утра до восьми вечера. Пьёшь много воды. Само питание не меняется. Футболисты переживают серьёзный спад физической формы? Лично я в этот месяц провёл свой лучший отрезок сезона в «Урале». Четыре хорошие игры были. Непросто, когда не ешь и не пьёшь перед матчами, но в Рамадан у тебя появляется больше сил, энергии. Поэтому я не боюсь, что случится какой-то спад, из-за которого буду проигрывать конкуренцию.



Я один раз пропустил пост, когда мы играли в Москве с «Химками». Было очень трудно. Можно ли компенсировать пост? Да. Допустим, ты пропустил пост. В таком случае должен накормить бедную семью, чтобы этот день тебе засчитался. После того как я пропустил пост из-за игры с «Химками», отправил деньги нуждающимся. Я знаю семьи в селе, которые нуждаются в деньгах. Нашёл номер этих людей через мою семью. Мама помогла отправить деньги», — сказал Адамов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».