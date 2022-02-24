Адамов: пропустив пост, должен накормить бедную семью. Я отправил деньги нуждающимся

22-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Арсен Адамов, перешедший из «Урала» в зимнее трансферное окно, рассказал о соблюдении поста в Рамадан.
«Соблюдать пост в Рамадан — непросто для футболиста. Конечно, это трудно, когда идут тренировки и матчи, но так надо. В этот месяц не можешь есть с четырёх утра до восьми вечера. Пьёшь много воды. Само питание не меняется. Футболисты переживают серьёзный спад физической формы? Лично я в этот месяц провёл свой лучший отрезок сезона в «Урале». Четыре хорошие игры были. Непросто, когда не ешь и не пьёшь перед матчами, но в Рамадан у тебя появляется больше сил, энергии. Поэтому я не боюсь, что случится какой-то спад, из-за которого буду проигрывать конкуренцию.
Я один раз пропустил пост, когда мы играли в Москве с «Химками». Было очень трудно. Можно ли компенсировать пост? Да. Допустим, ты пропустил пост. В таком случае должен накормить бедную семью, чтобы этот день тебе засчитался. После того как я пропустил пост из-за игры с «Химками», отправил деньги нуждающимся. Я знаю семьи в селе, которые нуждаются в деньгах. Нашёл номер этих людей через мою семью. Мама помогла отправить деньги», — сказал Адамов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 24 февраля 2022
-
16:07
-
16:00
-
15:37
-
15:35
-
15:09
-
14:53
-
14:51
-
14:47
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:21
-
13:03
-
12:50
-
12:32
-
12:32
-
12:10
-
11:54
-
11:40
-
11:30
-
11:00
-
10:59
-
10:56
-
10:49
-
10:43
-
10:33
-
10:30
-
10:14
-
10:10
-
10:03
-
10:00
-
09:49