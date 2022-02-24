Мбаппе отклонил очередное предложение «ПСЖ» о продлении контракта

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отклонил очередное предложение о пролонгации контракта с французским клубом, информирует Marca.
Согласно сведениям источника, последнее предложение «ПСЖ» не включало в себя повышение заработной платы. Парижане предложили Мбаппе двухлетний контракт с прежней зарплатой. Кроме того, Килиан мог бы покинуть «ПСЖ» по собственному желанию в любой момент после чемпионата мира — 2022.
Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс». В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.
- 24 февраля 2022
-
16:07
-
16:00
-
15:37
-
15:35
-
15:09
-
14:53
-
14:51
-
14:47
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:21
-
13:03
-
12:50
-
12:32
-
12:32
-
12:10
-
11:54
-
11:40
-
11:30
-
11:00
-
10:59
-
10:56
-
10:49
-
10:43
-
10:33
-
10:30
-
10:14
-
10:10
-
10:03
-
10:00
-
09:49