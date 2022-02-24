Мбаппе отклонил очередное предложение «ПСЖ» о продлении контракта

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отклонил очередное предложение о пролонгации контракта с французским клубом, информирует Marca.



Согласно сведениям источника, последнее предложение «ПСЖ» не включало в себя повышение заработной платы. Парижане предложили Мбаппе двухлетний контракт с прежней зарплатой. Кроме того, Килиан мог бы покинуть «ПСЖ» по собственному желанию в любой момент после чемпионата мира — 2022.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.



В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс». В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.