Комитет по этике РФС не выявил нарушений в словах Федуна о Газизове

Комитет по этике РФС не выявил нарушений в словах владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова, который занимает соответствующий пост в «Уфе».



«По поводу обращения лиги в комитет по этике РФС — никаких нарушений со стороны Федуна регламента Российского футбольного союза по этике в части статьей 14 и 15 выявлено не было. Нет оснований для применения санкций к данному субъекту футбола», — цитирует главу комитета Семена Андреева ТАСС.



Ранее стало известно, что Газизов отправил обращение на имя президента Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца с просьбой проверить интервью Федуна, в котором тот заявил, что Газизов выбрал быстрый заработок вместо долголетней работы с клубом. Газизов считает, что своим заявлением Федун нанёс ущерб его деловой репутации.

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