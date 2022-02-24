В «Локомотиве» отреагировали на слухи о разрыве контракта с компанией Рангника

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на слухи о разрыве контракта железнодорожников с консалтинговой компаний немецкого специалиста Ральфа Рангника.

«Появившиеся сообщения о разрыве контракта «Локомотивом» с компанией Ральфа Рангника не имеют ничего общего с реальностью. Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего. Все сотрудники «Локомотива» работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений», — приводит слова Цорна «Спорт-экспресс».

Напомним, после 18 матчей «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 28 очков.