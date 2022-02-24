В «Локомотиве» отреагировали на слухи о разрыве контракта с компанией Рангника
Поделиться
Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на слухи о разрыве контракта железнодорожников с консалтинговой компаний немецкого специалиста Ральфа Рангника.
«Появившиеся сообщения о разрыве контракта «Локомотивом» с компанией Ральфа Рангника не имеют ничего общего с реальностью. Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего. Все сотрудники «Локомотива» работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений», — приводит слова Цорна «Спорт-экспресс».
Напомним, после 18 матчей «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 28 очков.
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
17:38
-
17:19
-
17:15
-
16:58
-
16:37
-
16:33
-
16:07
-
16:00
-
15:37
-
15:35
-
15:09
-
14:53
-
14:51
-
14:47
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:21
-
13:03
-
12:50
-
12:32
-
12:32
-
12:10
-
11:54
-
11:40
-
11:30
-
11:00
-
10:59
-
10:56
-
10:49
-
10:43
-
10:33
Партнерский контент