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В «Локомотиве» отреагировали на слухи о разрыве контракта с компанией Рангника

В «Локомотиве» отреагировали на слухи о разрыве контракта с компанией Рангника
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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на слухи о разрыве контракта железнодорожников с консалтинговой компаний немецкого специалиста Ральфа Рангника.

«Появившиеся сообщения о разрыве контракта «Локомотивом» с компанией Ральфа Рангника не имеют ничего общего с реальностью. Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего. Все сотрудники «Локомотива» работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений», — приводит слова Цорна «Спорт-экспресс».

Напомним, после 18 матчей «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 28 очков.

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