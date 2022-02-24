УЕФА выразил готовность «протянуть руку помощи народу Украины»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на последние события в Украине и информацию, что финал Лиги чемпионов нынешнего сезона будет перенесён из Санкт-Петербурга.



«УЕФА разделяет серьезную обеспокоенность международного сообщества ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России в Украину. Как руководящее звено европейского футбола УЕФА неустанно работает над развитием и популяризацией футбола в соответствии с общеевропейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии.



Мы по-прежнему полны солидарности с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку украинскому народу. УЕФА занимается этой ситуацией с максимальной серьёзностью и безотлагательностью. Решения будут приняты и объявлены Исполнительным комитетом УЕФА завтра», — говорится в заявлении УЕФА.