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УЕФА выразил готовность «протянуть руку помощи народу Украины»

УЕФА выразил готовность «протянуть руку помощи народу Украины»
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на последние события в Украине и информацию, что финал Лиги чемпионов нынешнего сезона будет перенесён из Санкт-Петербурга.

«УЕФА разделяет серьезную обеспокоенность международного сообщества ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе, и решительно осуждает продолжающееся военное вторжение России в Украину. Как руководящее звено европейского футбола УЕФА неустанно работает над развитием и популяризацией футбола в соответствии с общеевропейскими ценностями, такими как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии.

Мы по-прежнему полны солидарности с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку украинскому народу. УЕФА занимается этой ситуацией с максимальной серьёзностью и безотлагательностью. Решения будут приняты и объявлены Исполнительным комитетом УЕФА завтра», — говорится в заявлении УЕФА.

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