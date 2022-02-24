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ЦСКА вернулся с зимних сборов в Москву в полном составе

ЦСКА вернулся с зимних сборов в Москву в полном составе
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Московский ЦСКА объявил о возвращении команды в полном составе с зимних сборов. Об этом сообщает пресс-служба российской команды в «твиттере».

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции в отношении ЦСКА. Напомним, московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства. Введение санкций связано с нарастающим конфликтом России с Украиной из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

В первом матче после зимней паузы команда Алексея Березуцкого в гостях встретится с московским «Спартаком». Встреча 19-го тура чемпионата России состоится 26 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало: 19:00 мск.

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