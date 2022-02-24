Азмун впервые тренировался в общей группе «Байера»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун впервые принял участие в общей тренировке команды. Видео с участием иранского футболиста на занятиях опубликовано в «инстаграме» немецкого клуба.

«Наконец-то. Сердар Азмун провёл первую тренировку с командой», — сказано в сообщении.



27-летний Азмун стал игроком «Байера» 30 января 2022 года, перейдя из «Зенита». Ранее иранский нападающий согласовал с леверкузенским клубом предварительный контракт, который должен был вступить в силу летом. Однако «Байер» сумел договориться с «Зенитом» и сделка была осуществлена в зимнее трансферное окно.



В нынешнем сезоне Азмун в 21 матче во всех турнирах забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с «Байером» рассчитан до 2027 года.