Вадим Евсеев пожелал удачи «Зениту» в игре с «Бетисом»

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев пожелал удачи футболистам «Зенита» в игре 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

«Несколько часов до ответного матча «Зенита». Хочу пожелать Сергею и ребятам удачи. Эта будет игра под колоссальным давлением, с очень сильным соперником. Пусть футбол останется футболом. Удачи, парни!» — написал Евсеев в своём «инстаграме».

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что «Зенит» проиграл третий матч в Лиге Европы подряд.



Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится завтра, 25 февраля.