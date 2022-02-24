Вадим Евсеев пожелал удачи «Зениту» в игре с «Бетисом»
Поделиться
Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев пожелал удачи футболистам «Зенита» в игре 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».
«Несколько часов до ответного матча «Зенита». Хочу пожелать Сергею и ребятам удачи. Эта будет игра под колоссальным давлением, с очень сильным соперником. Пусть футбол останется футболом. Удачи, парни!» — написал Евсеев в своём «инстаграме».
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что «Зенит» проиграл третий матч в Лиге Европы подряд.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится завтра, 25 февраля.
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
21:59
-
21:55
-
21:48
-
21:42
-
21:37
-
21:20
-
21:05
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:41
-
20:25
-
20:00
-
19:58
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:50
-
18:25
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:38
-
17:19
-
17:15
-
16:58
-
16:37
-
16:33
-
16:07
-
16:00
-
15:37
-
15:35
Партнерский контент