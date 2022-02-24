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Банк ВТБ отдал пакет акций «Динамо» после введения санкций Великобритании и США

Банк ВТБ отдал пакет акций «Динамо» после введения санкций Великобритании и США
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Банк ВТБ перестанет быть акционером московского «Динамо» после введения по отношении к нему санкций со стороны Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

«Ключевая миссия инвестиционной группы Банка ВТБ завершена. Футбольный клуб обеспечен всем необходимым для поступательного, долгосрочного развития. Банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». Это никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО «Динамо» обеспечит работу ФК «Динамо» в полном объёме», — сказано в заявлении банка, опубликованного в телеграм-канале «Динамо».

Напомним, сегодня, 24 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о заморозке всех счетов банка.

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