В «Динамо» отреагировали на введение санкций против ВТБ

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на введение санкций против генерального спонсора команды.

«Переуступка акций клуба Банком ВТБ обществу «Динамо» никак не повлияет ни на нашу текущую, операционную деятельность, ни на решение долгосрочных стратегических задач. Это главное, что нужно чётко понимать всем динамовским болельщикам. Мы работаем и будем продолжать работать в штатном режиме.

Для этого созданы все условия. Финансирование, административно-хозяйственная деятельность, контрактные взаимоотношения с футболистами, тренерами, специалистами и сотрудниками — всё это сохраняется в необходимом объёме. Мы поступательно идём к намеченным ранее целям», — цитирует Пивоварова пресс-служба бело-голубых.