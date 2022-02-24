«Челси» хочет подписать Дембеле летом. Игрок не принял решения о своём будущем

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, в приглашении француза заинтересован лондонский «Челси». Английский клуб общался с представителями Усмана, в котором заинтересованы ведущие клубы Европы. Окончательного решения о месте для продолжения карьеры игрок еще не принял. Ранее сообщалось, что Дембеле намерен остаться в своём нынешнем клубе.
В четверг, 24 февраля, «Барселона» сыграет на выезде с «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команд, проходивший в Испании, завершился с ничейным счётом 1:1. Ответная встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Победитель этого матча выйдет в 1/8 финала ЛЕ.
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