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«Бетис» — «Зенит»: Одоевский и Алберто — в стартовом составе гостей

«Бетис» — «Зенит»: Одоевский и Алберто — в стартовом составе гостей
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Сегодня, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоится ответная игра 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом».

Стартовые составы команд:

«Бетис»: Силва, Морено, Гонсалес, Песселья, Бельерин, Гуардадо, Родригес, Руибаль, Фекир, Каналес, Жозе.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Барриос, Сутормин, Круговой, Вендел, Клаудиньо, Алберто, Дзюба, Малком.

Напомним, первая встреча, которая прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостевой команды. В составе подопечных Сергея Семака отличились Малком и Артём Дзюба.

Ответный матч «Бетис» — «Зенит» в рамках 1/16 финала Лиги Европы на стадионе «Бенито Вильямарин» начнётся в 23:00 мск.

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