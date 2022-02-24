«Наполи» — «Барселона». Стартовые составы команд
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Сегодня, 24 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» состоится ответная игра 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной».
Стартовые составы команд:
«Наполи»: Мерет, Руй, Ррахмани, Кулибали, Ди Лоренцо, Демме, Руис, Инсинье, Зелиньски, Эльмас, Осимхен.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Араухо, Пике, Дест, Педри, де Йонг, Бускетс, Торрес, Обамеянг, Траоре.
Главный арбитром матча назначен российский судья Сергей Карасёв. Помогать ему будут Игорь Демешко и Алексей Лунёв, резервным арбитром станет Кирилл Левников.
Стартовый свисток Карасёва в матче 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной» на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» прозвучит в 23:00 мск.
Первая встреча закончилась ничьёй 1:1.
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