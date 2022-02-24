«Наполи» — «Барселона». Стартовые составы команд

Сегодня, 24 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» состоится ответная игра 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной».



Стартовые составы команд:



«Наполи»: Мерет, Руй, Ррахмани, Кулибали, Ди Лоренцо, Демме, Руис, Инсинье, Зелиньски, Эльмас, Осимхен.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Араухо, Пике, Дест, Педри, де Йонг, Бускетс, Торрес, Обамеянг, Траоре.

Главный арбитром матча назначен российский судья Сергей Карасёв. Помогать ему будут Игорь Демешко и Алексей Лунёв, резервным арбитром станет Кирилл Левников.

Стартовый свисток Карасёва в матче 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной» на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» прозвучит в 23:00 мск.



Первая встреча закончилась ничьёй 1:1.