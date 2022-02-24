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США ввели санкции против спонсоров «Спартака», «Зенита», сборной России и РФС

США ввели санкции против спонсоров «Спартака», «Зенита», сборной России и РФС
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Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении «Газпромбанка» и банка «Открытие». Об этом сообщает журналист Джефф Селдин в «твиттере».

«Газпромбанк» в 2019 году стал официальным банком-партнёром Российского футбольного союза (РФС), сборной России по футболу и российского футбола. Также банк является партнёром «Зенита». Банк «Открытие» — ключевой спонсор «Спартака», название которого носит домашняя арена красно-белых.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении авиакомпании «Аэрофлот» и банка ВТБ — спонсоров ЦСКА и московского «Динамо», соответственно. Также санкции коснулись государственной корпорации «Ростех», которая является одним из спонсоров тульского «Арсенала».

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