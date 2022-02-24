США ввели санкции против спонсоров «Спартака», «Зенита», сборной России и РФС
Поделиться
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении «Газпромбанка» и банка «Открытие». Об этом сообщает журналист Джефф Селдин в «твиттере».
«Газпромбанк» в 2019 году стал официальным банком-партнёром Российского футбольного союза (РФС), сборной России по футболу и российского футбола. Также банк является партнёром «Зенита». Банк «Открытие» — ключевой спонсор «Спартака», название которого носит домашняя арена красно-белых.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций в отношении авиакомпании «Аэрофлот» и банка ВТБ — спонсоров ЦСКА и московского «Динамо», соответственно. Также санкции коснулись государственной корпорации «Ростех», которая является одним из спонсоров тульского «Арсенала».
Комментарии
- 25 февраля 2022
-
00:00
- 24 февраля 2022
-
23:39
-
23:26
-
23:22
-
23:20
-
23:07
-
23:00
-
22:56
-
22:47
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
21:59
-
21:55
-
21:48
-
21:42
-
21:37
-
21:20
-
21:05
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:41
-
20:25
-
20:00
-
19:58
-
19:48
-
19:48
-
19:42
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:50
-
18:25
-
18:10
Партнерский контент