«РБ Лейпциг» под руководством Тедеско вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 24 февраля, прошёл второй матч 1/16 финала Лиги Европы между клубами «Реал Сосьедад» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Испании. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу гостей.
Счёт в игре на 39-й минуте открыл Вилли Орбан. Затем голом отличился Андре Силва. Вскоре игрок сан-себастьянцев Мартин Субименди сократил отставание в счёте. Однако в самом конце матча Эмиль Форсберг реализовал пенальти.
В первой игре команды сыграли со счётом 2:2. Тогда на 8-й минуте встречи счёт открыл защитник испанского клуба Робен Ле Норман. На 30-й минуте Кристофер Нкунку после паса Анхелиньо восстановил равенство на табло. Во втором тайме Микель Оярсабаль реализовал пенальти. В конце второй половины встречи Эмиль Форсберг также отличился после 11-метрового удара.
«РБ Лейпциг» занял третье место в группе Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Брюгге», поэтому сейчас выступает в Лиге Европы.
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