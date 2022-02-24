«Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 24 февраля, состоялся второй матч 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Севильей». Команды встречались на стадионе «Максимир» в Загребе. Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Однако испанцы прошли дальше, так как они одержали победу в первой игре со счётом 3:1.

Единственный гол в игре на 65-й минуте забил Мислав Оршич. Он реализовал пенальти.

Тогда на 13-й минуте счёт открыла «Севилья». Отличился полузащитник Иван Ракитич, который реализовал пенальти. На 41-й минуте Мислав Оршич, воспользовавшийся передачей защитника Стефана Ристовски, сравнял счёт в игре. В компенсированное к первому тайму время окончательный счёт установил нападающий Антони Марсьяль, передачу на которого оформил полузащитник Алехандро Гомес.