«Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги Европы
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Сегодня, 24 февраля, состоялся второй матч 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Севильей». Команды встречались на стадионе «Максимир» в Загребе. Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Однако испанцы прошли дальше, так как они одержали победу в первой игре со счётом 3:1.
Единственный гол в игре на 65-й минуте забил Мислав Оршич. Он реализовал пенальти.
Тогда на 13-й минуте счёт открыла «Севилья». Отличился полузащитник Иван Ракитич, который реализовал пенальти. На 41-й минуте Мислав Оршич, воспользовавшийся передачей защитника Стефана Ристовски, сравнял счёт в игре. В компенсированное к первому тайму время окончательный счёт установил нападающий Антони Марсьяль, передачу на которого оформил полузащитник Алехандро Гомес.
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