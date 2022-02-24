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Игроки «Наполи» и «Барселоны» вышли на матч Лиги Европы с баннером «стоп война»

Игроки «Наполи» и «Барселоны» вышли на матч Лиги Европы с баннером «стоп война»
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Сегодня, 24 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в рамках 1/16 финала Лиги Европы встречаются «Наполи» и «Барселона». Команды вышли на поле стадиона в Неаполе с баннером «стоп война». Фотография баннера опубликована пресс-службой итальянской команды в «твиттере».

Напомним, обслуживает матч 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной» российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут Игорь Демешко и Алексей Лунёв, резервным арбитром станет Кирилл Левников.

Первый матч, который прошёл неделю назад на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, закончился ничейным результатом — 1:1.

Победитель пары отправится в стадию 1/8 финала Лиги Европы. Победитель турнира получит автоматическую путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.

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