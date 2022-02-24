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Матчи «Краснодар» — «Локомотив» и «Ростов» — «Крылья Советов» перенесены

Матчи «Краснодар» — «Локомотив» и «Ростов» — «Крылья Советов» перенесены
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Матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив» перенесены в связи с действующим в Ростовской области и других южных районах режимом чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

«Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, работа аэропортов которых приостановлена в связи с распоряжением Росавиации, перенесены. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно», — говорится в сообщении лиги.

Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь», — информирует официальный сайт Росавиации.

Напомним, режим ЧС был введён в Ростовской области 19 февраля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона.

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