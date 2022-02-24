Одоевский — самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках
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Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский вышел в стартовом составе команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом». Футболист стал самым молодым вратарём российского клуба в еврокубках. Об этом сообщает Opta в «твиттере». На момент матча с испанской командой Одоевскому исполнилось 19 лет и 33 дня.
Одоевский — воспитанник «Зенита». За основную команду сине-бело-голубых футболист дебютировал в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона — 2020/21 c «Тамбовом», который закончился разгромной победой чемпиона России со счётом 5:1.
Всего за команды структуры клуба из Санкт-Петербурга Одоевский провёл 36 матчей. в которых пропустил 30 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». Контракт Одоевского истекает в 2024 году.
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