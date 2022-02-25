«Бетис» — «Зенит»: после первого тайма счёт 0:0, гости проигрывают 2:3 по сумме матчей
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Сегодня, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье проходит ответная игра 1/16 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Зенитом». В первом тайме команды не забили голов — счёт так и остаётся ничейным.
Вратарь «Зенита», 19-летний Даниил Одоевский вышел в стартовом составе команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом». Футболист стал самым молодым вратарём российского клуба в еврокубках.
Напомним, первая встреча, которая прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостевой команды. В составе подопечных Сергея Семака отличились Артём Дзюба и Малком. «Бетис» вёл со счётом 2:0, а победный мяч забил мексиканский полузащитник Андрес Гуардадо на 41-й минуте.
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