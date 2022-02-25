«Арсенал» вырвал победу в матче с «Вулверхэмптоном» на 90+5 минуте

Сегодня, 25 февраля, в перенесённом матче 20-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне встречались «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Встреча закончилась победой хозяев — 2:1.
Счёт в матче на 10-й минуте открыл полузащитник «волков» Хван Хи Чан.
Хван наказал Габриэла за ужасный привоз:
«Арсенал» успел сравнять счёт лишь на 82-й минуте, когда после передачи Эдварда Нкетии отличился Николя Пепе.
Пепе сравнивает счет с передачи Нкетиа:
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на 90+5 минуте Александр Ляказетт с передачи Пепе принёс лондонской команде победу.
«Арсенал», набравший в 24 матчах 45 очков, занимает в турнирной таблицы чемпионата Англии пятое место. «Вулверхэмптон» с 40 очками идёт на седьмой позиции.
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