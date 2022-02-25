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«Будё-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты матчей Лиги конференций

«Будё-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты матчей Лиги конференций
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В Будё (Норвегия) на стадионе «Аспмюра» состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором «Будё-Глимт» принимал «Селтик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0, а общий счёт по итогам двух матчей – 5:1.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте нападающим «Будё-Глимта» Ола Сольбаккеном, а во втором тайме окончательный итог установил Уго Ветлесен – 2:0. Российский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин участия в игре не принимал из-за перебора жёлтых карточек.

Отметим, что матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, а ему ассистировали Роман Усачев и Дмитрий Сафьян. Резервным судьей был Владимир Москалёв.

Лига конференций. 1/16 финала. 2-й матч
24 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 0
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Сольбаккен – 9'   2:0 Ветлесен – 69'

В других матчах «Партизан» выбил пражскую «Спарту» (2:1, 3:1 общ.), «Марсель» без проблем разобрался с «Карабахом» (3:0, 6:1 общ.), ПСВ сыграл вничью с «Маккаби» (1:1, 2:1 общ.), «Фенербахче» уступил пражской «Славии» (2:3, 4:6 общ.), ПАОК по пенальти прошёл «Мидтьюлланн» (2:1, 2:2 общ., 5:3 пен.), «Лестер» разгромил «Раннерс» (3:1, 7:2 общ.), «Витесс» прошёл «Рапид» (2:0, 4:1 общ.).

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