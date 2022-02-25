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Спаллетти о матче с «Барселоной»: мы разочаровали своих болельщиков

Спаллетти о матче с «Барселоной»: мы разочаровали своих болельщиков
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался после поражения команды в 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» со счётом 2:4.

«Нам удалось вернуться в игру после этих двух ранних голов, но мы пропустили третий незадолго до перерыва, и все стало еще сложнее. Мы очень разочарованы. Болельщиков своих мы в массе разочаровали. Перед матчем наблюдался большой ажиотаж, чувствовался «фактор Марадоны», что было здорово. Мы хотели показать свой лучший футбол в такой ситуации, но, к сожалению, сделать этого не смогли», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Первый матч закончился вничью — 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, а «Наполи» завершил участие в турнире.

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