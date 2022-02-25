Зелиньски: «Барселона» создала много моментов, используя наши ошибки

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной».

«Конечно, наш подход к игре был неправильным. «Наполи» не имеет права пропускать такие лёгкие голы. После пропущенных мячей нам нужно было лучше использовать пространство за их линией обороны, но вместо этого мы часто теряли мяч, пытаясь построить атаку из глубины. Они создали много моментов, используя наши ошибки.

Игроки «Наполи» должны быстро забыть об этой игре, потому что матч складывался не по нашему сценарию. «Барселона» — отличная команда. Когда они хорошо перемещают мяч – играть с ними сложно. К тому же наш прессинг не всегда был качественным, «Барса» заставляла нас бегать впустую», — приводит слова Зелиньского официальный сайт УЕФА.

Напомним, вчера, 25 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы встретились «Наполи» и «Барселона». Игра завершилась победой гостей со счётом 4:2. Первый матч закончился вничью — 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги Европы.