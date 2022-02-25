Тедеско прокомментировал выход «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги Европы

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско высказался о победе своей команды в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (3:1). Благодаря этой победе немецкий клуб вышел в 1/8 финала турнира.
«После ничьей в первом матче здесь, в Испании, ни одной команде не было бы просто. Болельщики очень подстегнули «Реал Сосьедад». Я горжусь своей командой, которая выдержала это давление. Мы проявили терпение и выглядели на поле более зрелыми.
То, что каждый внёс свой вклад в общий успех – это не данность. Нужно сделать комплименты всем игрокам и всему тренерскому штабу. Это было очень хорошее командное выступление», — приводит слова Тедеско официальный сайт «РБ Лейпциг».
Напомним, сегодня, 25 февраля, состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Из представителей России в турнире остался лишь московский «Спартак».
- 25 февраля 2022
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