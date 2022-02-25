Радченко: «Зенит» выглядел сильнее «Бетиса. Не хватило точности и хладнокровия

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал результат сине-бело-голубых в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (0:0). Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу испанцев. Таким образом, «Зенит» вылетел из ЛЕ.

«Зенит» провёл хороший матч. Наверное, многих удивил состав. В этой игре «Зенит» выглядел сильнее «Бетиса». Не получилось главного — забить, где-то в последней стадии не хватало точности, хладнокровия. Что касается отменённого гола, то мы живём в эпоху VAR. Конечно, играли бы в моё время, судья засчитал бы этот гол. Ерохин не специально, но наступил — это игровой момент.



Матч дома «Зенит» проиграл, пропустив три мяча. Кстати, тоже играл неплохо. Это вселяет оптимизм. Наша команда выглядела прилично с одной из лучших команд испанского чемпионата этого сезона», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.