Хуммельс — о вылете «Боруссии» из ЛЕ: мы проиграли «Рейнджерс» ещё на прошлой неделе

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс поделился мнением о вылете команды из нынешнего розыгрыша Лиги Европы.



«Есть несколько причин. В первом тайме мы крепко держали их в узде. Но на второй тайм мы вышли очень плохо. Я допустил ошибку, которая позволила им сравнять счёт. Мы думали, что матч почти у нас в руках. Но вообще мы проиграли противостояние не здесь, а ещё на прошлой неделе в Дортмунде», – цитирует Хуммельса пресс-служба УЕФА.



В Глазго (Шотландия) на стадионе «Айброкс» состоялся ответный матч 1/16 Лиги Европы, в котором «Рейнджерс» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча завершилась результативной ничьей – 2:2, а по сумме двух матчей в следующий раунд прошли хозяева (6:4 общ.)