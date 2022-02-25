Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» стоит назначить главным тренером Диего Симеоне

Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» стоит назначить главным тренером Диего Симеоне
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о том, что клубу нужно пригласить главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

«Манчестер Юнайтед» стоит назначить главным тренером Симеоне. У него подходящий характер. Сейчас у Симеоне тяжёлый период в «Атлетико». Возможно, путь Диего в мадридском лубе подходит к концу. Зовите его, это большая личность. Он творил великие дела. Может, этот вариант мог бы сработать», — цитирует Кина Mirror.

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1. Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).

Новость по теме
«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022