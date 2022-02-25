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Александр Мостовой: «Зенит» вообще не должен играть в Лиге Европы

Александр Мостовой: «Зенит» вообще не должен играть в Лиге Европы
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Зенит» встретился с «Бетисом» (0:0). Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу испанцев. Таким образом, «Зенит» вылетел из ЛЕ, а «Бетис» получил путёвку в 1/8 финала.

«Не сказал бы, что это был один из лучших матчей при Семаке в Европе. «Зенит» действительно неплохо играл. Но не забывайте, что первая игра закончилась со счётом 3:2, «Бетис» держал это в уме. Не знаю, для чего сделали правила, по которым не засчитывают выездные мячи.

Нет смысла говорить: стыдно или не стыдно. «Зенит» в Лиге Европы вообще играть не должен, а должен играть в Лиге чемпионов. «Зенит» — чемпион, а «Спартак», не являясь чемпионом, ждёт своего соперника дальше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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