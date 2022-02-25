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Команды Бундеслиги проведут минуту молчания из-за событий на Украине

Команды Бундеслиги проведут минуту молчания из-за событий на Украине
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Немецкая футбольная лига (DFL) выступила с заявление по поводу конфликта России с Украиной. Командам первой и второй Бундеслиги рекомендовано провести минуту молчания перед матчами ближайшего тура.

«DFL самым решительным образом осуждает вторжение России на Украину. Война в любой форме неприемлема и несовместима с ценностями спорта. Мы беспокоимся о пострадавших. DFL находится в контакте с национальными и международными ассоциациями по этому вопросу.

Исполнительный комитет DFL рекомендует клубам первой и второй Бундеслиги соблюдать минуту молчания в знак сочувствия и призыва к миру перед матчами следующего тура», — сообщается на официальном сайте DFL.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

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