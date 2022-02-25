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The New York Times: финал Лиги чемпионов перенесён из Санкт-Петербурга в Париж

The New York Times: финал Лиги чемпионов перенесён из Санкт-Петербурга в Париж
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Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 перенесён из Санкт-Петербурга в Париж, информирует The New York Times.

Согласно сведениям источника, руководство Союза европейских футбольных ассоциаций проголосовало за перенос финала Лиги чемпионов нынешнего сезона из России. Причиной стала специальная военная операция РФ на Украине, которая расценивается европейской общественностью как вторжение на территорию суверенного государства.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

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