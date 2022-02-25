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Юрий Сёмин прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги Европы

Юрий Сёмин прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги Европы
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат «Зенита» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (0:0). Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу испанцев. Таким образом, «Зенит» вылетел из ЛЕ.

«Зенит», несмотря на большой перерыв, хорошо подготовился к матчу с «Бетисом». Команда имела достаточно большое преимущество, количество моментов, чтобы забить. В какой-то мере не везло, в какой-то мере игрового тонуса, может, не хватило. Когда «Зенит» забивал гол, на мой взгляд, нарушения не было, или было микроскопическое.

А так матч был интересный: полный стадион, хорошая реакция болельщиков на игру «Зенита». Жалко, что не прошли дальше, возможности для этого были. За все 180 минут двух матчей первые 20 минут матча в Питере команда сыграла не лучшим образом. Остальное же время «Зенит» очень хорошо провёл эти матчи», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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