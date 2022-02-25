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Клубы и сборные из России и Украины будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах

Клубы и сборные из России и Украины будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах
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Сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций.

«На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет УЕФА решил, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления», — заявили в УЕФА.

Ранее УЕФА также объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени — пригородной коммуне Парижа. Дата игры остаётся неизменной — 28 мая.

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