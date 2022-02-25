УЕФА объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени — пригородной коммуне Парижа.

«Исполнительный комитет УЕФА сегодня провёл внеочередное заседание в связи с серьёзной эскалацией ситуации и нарушением безопасности в Европе.

Исполком УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга на стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая.



УЕФА хотел бы выразить свою благодарность и признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самой престижной игры европейского клубного футбола во Францию ​​во время беспрецедентного кризиса. Вместе с правительством Франции УЕФА будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей на Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и вынужденными перемещениями», — заявили в УЕФА.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Это операция расценивается европейской общественностью как вторжение на территорию суверенного государства.