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Решение по месту проведения стыковых матчей ЧМ-2022 сборной России примет ФИФА

Решение по месту проведения стыковых матчей ЧМ-2022 сборной России примет ФИФА
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Решение по месту проведения стыковых матчей к чемпионату мира – 2022 в Катаре с участием сборной России будет принимать ФИФА. Это вызвано тем, что стыковые матчи проводятся в рамках отбора на чемпионат мира ФИФА, поэтому вопрос находится в юрисдикции международной организации.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени — пригородной коммуне Парижа.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

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