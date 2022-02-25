Сорокин ответил на вопрос, можно ли обжаловать решение УЕФА о переносе финала ЛЧ из России

Гендиректор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, бывший глава оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин ответил на вопрос, можно ли обжаловать решение УЕФА о переносе матча из России во Францию.



«Есть ли возможность обжаловать? Все основополагающие документы составлены так, что это не имеет юридических перспектив, на мой взгляд. Я, конечно, не юрист, может, более талантливые юристы найдут зацепки. Но, на мой взгляд, больших перспектив обжаловать что-то нет. УЕФА, как и ФИФА, сохраняет за собой право решения такого рода», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени — пригородной коммуне Парижа.

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