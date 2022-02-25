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Дюков: решение о переносе места финала ЛЧ продиктовано политическими причинами

Дюков: решение о переносе места финала ЛЧ продиктовано политическими причинами
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Президент РФС Александр Дюков выступил с заявлением об итогах экстренного заседания исполкома УЕФА.

«Российский футбольный союз на протяжении долгого времени выступает как надёжный партнёр УЕФА, не только выполняя все необходимые обязательства, но и предлагая и обеспечивая всестороннюю поддержку в реализации новых проектов и проведении крупнейших соревнований.

Важнейшим и престижнейшим из них должен был стать финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге, подготовка к которому продолжалась до сегодняшнего дня и полностью отвечала всем предъявляемым требованиям, в том числе с точки зрения безопасности.

Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики», и, таким образом, не может поддержать это решение.

РФС также не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков.

Мы всегда готовы предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей – с высоким уровнем организации и безопасности», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

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