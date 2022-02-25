FIFPro выступила с заявлением по поводу ситуации на Украине

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выступила с заявлением по поводу конфликта России с Украиной. Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.
«FIFPRO вместе с Международной конфедерацией профсоюзов и представителями спорта осуждает вторжение России на Украину и поддерживает твёрдый и сплочённый ответ демократических правительств, налагающих санкции на режим Владимира Путина. Россия жестоко напала на суверенную страну. Чтобы защитить наше глобальное сообщество, построенное на принципах демократии и прав человека, эту агрессию необходимо сдерживать и привлекать к ответственности.
Мы благодарим всех игроков, которые продемонстрировали свою солидарность в последние часы, и остаёмся верны своей приверженности миру и справедливости.
Достоинство и безопасность нашего общества основаны на верховенстве закона и основных правах человека. Вместе с международным рабочим движением профессиональные футболисты твёрдо поддерживают коллективные принципы, которые способствовали миру и стабильности во всём мире.
FIFPRO высоко оценивает санкции, направленные против отдельных лиц и компаний, которые позволяют режиму Путина и его нападкам продвигаться. Теперь футбол должен следовать примеру демократических правительств, чтобы пересмотреть и разорвать любые связи, которые подрывают основные принципы нашей индустрии.
FIFPRO стоит вместе с украинским народом, и в настоящее время мы ищем гарантии и поддержку от международных футбольных организаций для защиты профессиональных игроков в стране», — сказано в заявлении, размещённом в официальном «твиттере» FIFPro.
- 25 февраля 2022
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