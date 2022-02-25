Кечинов считает, что домашний матч «Спартака» в плей-офф ЛЕ нужно провести в Минске

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение УЕФА о переносе домашней игры красно-белых в Лиге Европы на нейтральное поле.



«Необходимо провести домашний матч «Спартака» как можно ближе к России. Было бы великолепно сделать это в Беларуси – в Минске», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Ранее стало известно, что «Спартак» проведёт домашний матч 1/8 финала Лиги Европы на нейтральном стадионе. Сегодня, 25 февраля, пройдёт жеребьёвка 1/8 финала турнира. Начало жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы – в 14:00 мск. «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы с «Наполи», «Лестер Сити» и «Легией», напрямую пробившись в 1/8 финала турнира. Первые матчи этой стадии пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.