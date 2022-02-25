Уткин: полагаю, нутрициологи ведущих российских клубов продумывают меню на основе гречки

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал ряд санкций, которые УЕФА ввёл по отношению к России. Ранее сегодня стало известно, что финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 перенесён из Санкт-Петербурга в Париж, а сборная России и российские клубы в турнирах под эгидой УЕФА будут проводить домашние матчи на нейтральных полях.
«Сбываются худшие прогнозы. Финал Лиги чемпионов вместо Санкт-Петербурга будет в Париже. Ну, это ладно, в конце концов, не жили богато — не хрен начинать… Но теперь ещё и домашние матчи еврокубков играть на нейтральном поле. И это, скажу я вам, ещё неплохо. Могли просто выгнать, и эта опасность не миновала. И сборная лишится в стыках своего поля наверняка.
Жизнь продолжается, впрочем. Полагаю, нутрициологи ведущих российских клубов продумывают меню на основе гречки», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 25 февраля 2022
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