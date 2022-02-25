В Кремле прокомментировали решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж.
«Жаль, конечно, что принято такое решение. Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие, благоприятные и комфортные условия для проведения этого футбольного мероприятия. Но решение принято, так принято», — приводит слова Пескова ТАСС.
Напомним, решающий матч главного еврокубка по решению УЕФА пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени — пригородной коммуне Парижа. Дата игры остаётся неизменной — 28 мая. Кроме того, сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах.
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