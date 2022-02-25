Бышовец рассказал, куда нужно перенести домашний матч «Спартака» в плей-офф Лиги Европы

Известный российский футбольный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал решение УЕФА о переносе домашней игры красно-белых в Лиге Европы на нейтральное поле.



«Выбор места проведения домашнего матча «Спартака» в Лиге Европы зависит от многих факторов. Например, от климата. Также необходимо, чтобы наши болельщики смогли приехать. Можно провести его в Минске», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Ранее стало известно, что «Спартак» проведёт домашний матч 1/8 финала Лиги Европы на нейтральном стадионе. Порядок проведения матча, в том числе присутствия на трибунах болельщиков, будет определён позднее. «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы с «Наполи», «Лестер Сити» и «Легией», напрямую пробившись в 1/8 финала турнира. Первые матчи этой стадии пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.