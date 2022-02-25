Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022
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Сегодня, 25 февраля, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Россию на этой стадии еврокубков представляет лишь один клуб — московский «Спартак».
Результаты жеребьёвки:
- «Рейнджерс» (Шотландия) — «Црвена Звезда» (Сербия);
- «Брага» (Португалия) – «Монако» (Франция);
- «Порту» (Португалия) – «Лион» (Франция);
- «Аталанта» (Италия) – «Байер» (Германия);
- «Севилья» (Испания) – «Вест Хэм Юнайтед» (Англия);
- «Барселона» (Испания) – «Галатасарай» (Турция);
- «Лейпциг» (Германия) – «Спартак» (Россия);
- «Бетис» (Испания) – «Айнтрахт» (Германия).
Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта. Финал нынешнего розыгрыша ЛЕ пройдёт в Севилье на стадионе «Санчес Писхуан».
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