Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022

Сегодня, 25 февраля, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Россию на этой стадии еврокубков представляет лишь один клуб — московский «Спартак».

Результаты жеребьёвки:

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Црвена Звезда» (Сербия);

«Брага» (Португалия) – «Монако» (Франция);

«Порту» (Португалия) – «Лион» (Франция);

«Аталанта» (Италия) – «Байер» (Германия);

«Севилья» (Испания) – «Вест Хэм Юнайтед» (Англия);

«Барселона» (Испания) – «Галатасарай» (Турция);

«Лейпциг» (Германия) – «Спартак» (Россия);

«Бетис» (Испания) – «Айнтрахт» (Германия).

Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта. Финал нынешнего розыгрыша ЛЕ пройдёт в Севилье на стадионе «Санчес Писхуан».