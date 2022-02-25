В Министерстве спорта РФ отреагировали на итоги экстренного заседания исполкома УЕФА

В Министерстве спорта Российской Федерации прокомментировали итоги экстренного заседания исполкома УЕФА.



«Министерство спорта Российской Федерации сожалеет о принятии Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решения перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Россия всегда была и остаётся гарантом взятых на себя обязательств по проведению крупнейших международных спортивных мероприятий, в том числе футбольных, на самом высоком уровне. Наша позиция неизменна — спорт должен оставаться вне политики и не быть средством манипуляции и ущемления чьих-либо интересов», — говорится в сообщении организации.



Ранее сегодня стало известно, что финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 перенесён из Санкт-Петербурга в Париж, а сборная России и российские клубы в турнирах под эгидой УЕФА будут проводить домашние матчи на нейтральных полях.

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