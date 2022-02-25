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«До встречи, Доменико». «Спартак» отреагировал на жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы

«До встречи, Доменико». «Спартак» отреагировал на жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы
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Сегодня, 25 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Московскому «Спартаку» предстоит сыграть с «РБ Лейпциг», который возглавляет экс-наставник красно-белых Доменико Тедеско. Реакция пресс-службы «Спартака» на такой жребий не заставила себя долго ждать.

«До встречи, Доменико!» — написала пресс-служба «Спартака» в «Твиттере», прикрепив фотографию Тедеско.

Напомним, «Спартак» выиграл свою группу Лиги Европы с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией», напрямую пробившись в 1/8 финала турнира. «Лейпциг» вышел в эту стадию, заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Брюгге».

Тедеско работал в «Спартаке» в период с 2019 по 2021 год.

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