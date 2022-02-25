Кавазашвили: «Спартак» должен обыграть РБ «Лейпциг» и выйти в следующий раунд Лиги Европы

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего противостояния красно-белых с клубом «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.



«Спартаку» попалась хорошая команда. Будем считать, что «Спартак» хочет обрадовать своего бывшего тренера, Доменико Тедеско, хорошей и качественной игрой. На самом же деле нет никакой разницы, кто тренирует «Лейпциг». Любая европейская команда старается показывать классную игру.



«Спартак» может доказать, что, приглашая Ваноли в команду, Зарема Салихова была права. «Спартак» должен обыграть «Лейпциг» и выйти в следующий раунд Лиги Европы: у команды очень хороший вратарь — Селихов, и отличная защитная линия в лице Джикии и Жиго», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.