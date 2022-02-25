Кавазашвили: «Спартак» должен обыграть РБ «Лейпциг» и выйти в следующий раунд Лиги Европы

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего противостояния красно-белых с клубом «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Спартаку» попалась хорошая команда. Будем считать, что «Спартак» хочет обрадовать своего бывшего тренера, Доменико Тедеско, хорошей и качественной игрой. На самом же деле нет никакой разницы, кто тренирует «Лейпциг». Любая европейская команда старается показывать классную игру.
«Спартак» может доказать, что, приглашая Ваноли в команду, Зарема Салихова была права. «Спартак» должен обыграть «Лейпциг» и выйти в следующий раунд Лиги Европы: у команды очень хороший вратарь — Селихов, и отличная защитная линия в лице Джикии и Жиго», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 25 февраля 2022
-
16:39
-
16:23
-
16:16
-
16:15
-
15:52
-
15:44
-
15:40
-
15:21
-
15:03
-
14:59
-
14:48
-
14:45
-
14:43
-
14:38
-
14:37
-
14:35
-
14:22
-
14:21
-
14:21
-
14:10
-
13:41
-
13:31
-
13:22
-
13:20
-
13:17
-
13:16
-
13:09
-
12:59
-
12:57
-
12:54
-
12:50
-
12:45
-
12:43
-
12:35
-
12:16