Рангник – о происходящем на Украине: не могу поверить тому, что вижу. Ужасная ситуация

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о происходящем на Украине.
«До ужаса печальная ситуация. Думаю, у всех примерно одинаковые мысли на этот счёт. Просто невероятно, что в Европе идёт война. Решение, которое принял УЕФА, было неизбежным, и оно правильное. Мне кажется, у всех одно и то же мнение о происходящем. Это человеческая катастрофа для тех, кто вовлечён.
Сейчас, насколько я могу судить, в России и Москве безопасно, но это ничего не меняет в целом. И это очень грустно. Когда я смотрю телевизор по утрам и вечерам, я всё ещё не могу поверить тому, что вижу. Это просто ужасная ситуация, и я очень, очень надеюсь, что политики по всему миру помогут разрядить обстановку и покончить с теми вещами, что там происходят», – цитирует Рангника Manchester Evening News.
- 25 февраля 2022
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