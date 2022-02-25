Маурисио Почеттино обрадовался переносу финала Лиги чемпионов в Париж

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино отреагировал на перенёс финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
«Кроме того, это мотивация, мы очень волнуемся. Мы уже участвовали в финале Лиги чемпионов, и это нечто экстраординарное. Но нам надо осуществить много шагов, чтобы добраться до последней стадии. Парижане будут счастливы увидеть «ПСЖ» в финале, и без разницы, в каком европейском городе пройдет матч. Да, теперь он будет в Париже, но эмоции будут зашкаливать в любом случае», — цитирует Почеттино RMC Sport.
Сегодня союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени — пригородной коммуне Парижа.
- 25 февраля 2022
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