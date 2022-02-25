Одновременно 9 воспитанников «Динамо» подписали профессиональный контракт с клубом

Московское «Динамо» объявило о подписании профессиональных контрактов с девятью воспитанниками клуба.



Речь идёт о вратарях Степане Дёгтеве и Курбане Расулове, защитниках Данииле Черкасове, Максиме Матюнине, Георгии Тихомирове и Никите Морозове, полузащитниках Максиме Майорове и Данииле Малышеве, а также нападающем Глебе Князеве.

Директор Академии «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина Александр Кузнецов заявил, что не припомнит, чтобы клуб одновременно подписывал контракты с таким количеством воспитанников.

«Я не припомню, чтобы единовременно мы подписывали контракты с таким количеством игроков. Все они — перспективные футболисты, являются кандидатами в юношескую сборную России по своему возрасту. Большинство из них — 2006 г.р., и сейчас они привлекают к себе особое внимание футбольной общественности, ведь их команда стала чемпионом Москвы в прошлом сезоне», — приводит слова Кузнецова пресс-служба клуба на официальном сайте.