Одновременно 9 воспитанников «Динамо» подписали профессиональный контракт с клубом

Московское «Динамо» объявило о подписании профессиональных контрактов с девятью воспитанниками клуба.
Речь идёт о вратарях Степане Дёгтеве и Курбане Расулове, защитниках Данииле Черкасове, Максиме Матюнине, Георгии Тихомирове и Никите Морозове, полузащитниках Максиме Майорове и Данииле Малышеве, а также нападающем Глебе Князеве.
Директор Академии «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина Александр Кузнецов заявил, что не припомнит, чтобы клуб одновременно подписывал контракты с таким количеством воспитанников.
«Я не припомню, чтобы единовременно мы подписывали контракты с таким количеством игроков. Все они — перспективные футболисты, являются кандидатами в юношескую сборную России по своему возрасту. Большинство из них — 2006 г.р., и сейчас они привлекают к себе особое внимание футбольной общественности, ведь их команда стала чемпионом Москвы в прошлом сезоне», — приводит слова Кузнецова пресс-служба клуба на официальном сайте.
- 25 февраля 2022
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